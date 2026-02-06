Piazza Affari: performance negativa per MARR

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società alimentare
, che mostra un decremento del 2,16%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MARR
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del distributore di alimenti
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,983. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,38.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)