Milano 10:16
45.650 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:16
10.292 -0,17%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: performance negativa per MARR

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società alimentare, che mostra un decremento del 2,16%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di MARR più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve del distributore di alimenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,18 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,983. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,38.

