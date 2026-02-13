MARR, ricavi 2025 in leggero aumento a 2.127 milioni di euro

MARR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso ilconpari a 2.127 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2.098 milioni del 2024.Confermata inoltre anche nel quarto trimestre 2025 la crescita delle vendite ai clienti dei segmenti della Ristorazione (segmenti dello Street Market e del National Account), mentre le, soprattutto in ambito estero, dei prodotti ittici congelati.L'annuncio dei ricavi preliminari è arrivato in concomitanza con la, a cui prendono parte oltre 1.100 persone - managers commerciali e Forza Vendita - provenienti dalle unità distributive presenti su tutto il territorio italiano.La Convention è, spiega MARR, l'occasione per condividere con l'organizzazione commerciale le linee di sviluppo e i progetti futuri per continuare a rafforzare la presenza di mercato, per via organica attraverso una Proposta Commerciale di Valore eche possano aggiungere competenza e specializzazione come per la recente acquisizione di Bergel+ Srl.