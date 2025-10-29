Milano 15:49
43.167 +0,09%
Nasdaq 15:49
26.124 +0,43%
Dow Jones 15:49
47.929 +0,47%
Londra 15:49
9.743 +0,48%
Francoforte 15:49
24.130 -0,61%

PLATINUM del 28/10/2025

Finanza
PLATINUM del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Composto ribasso per il metallo bianco-argenteo, in flessione dello 0,85% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.613,5. Primo supporto visto a 1.565,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.549,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
