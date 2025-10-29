Milano 15:50
USA, Vendita case in corso in settembre

USA, Vendita case in corso in settembre pari a 74,8 punti, invariato rispetto al precedente.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
