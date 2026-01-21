Milano 20-gen
44.713 0,00%
Nasdaq 20-gen
24.988 -2,12%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 20-gen
10.127 0,00%
Francoforte 20-gen
24.703 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 21 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Calendar, Macroeconomia
Appuntamenti macroeconomici del 21 gennaio 2026
(Teleborsa) -
Mercoledì 21/01/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
10:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 28,5%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 79,2 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)


(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```