Appuntamenti macroeconomici del 21 gennaio 2026

(Teleborsa) - Mercoledì 21/01/2026
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 28,5%)
16:00 USA
: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)
16:00 USA
: Vendita case in corso (preced. 79,2 punti)
16:00 USA
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)