A New York corre Twenty-First Century Fox

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore media
, che mostra una salita bruciante dell'8,53% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Twenty-First Century Fox
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Twenty-First Century Fox
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,47 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)