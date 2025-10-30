Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

A New York corre Twenty-First Century Fox

Migliori e peggiori
A New York corre Twenty-First Century Fox
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nel settore media, che mostra una salita bruciante dell'8,53% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Twenty-First Century Fox più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Twenty-First Century Fox rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 67,47 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 63,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 71,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```