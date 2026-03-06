Milano 10:57
44.550 -0,13%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:57
10.427 +0,12%
Francoforte 10:57
23.808 -0,03%

Borsa: Corre il mercato di Hong Kong, in progresso dell'1,77%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.768,4 punti

In breve, Finanza
Ottima performance per Hong Kong (+1,77%), che archivia la giornata a 25.768,4 punti.
