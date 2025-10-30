Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Giornata positiva per il Nasdaq Composite, che chiude a 23.958,5.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 24.297,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.280,7. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 25.314.
