Milano 9:53
52.082 -0,56%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:53
10.610 +0,36%
24.832 -0,34%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Ribasso per il Nasdaq Composite, che chiude la seduta con una flessione dell'1,47%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.742,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.151,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25.603,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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