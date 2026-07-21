Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio
Seduta sostanzialmente invariata per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.254,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.015,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.000,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)