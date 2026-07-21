Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:15
29.167 +1,97%
Dow Jones 19:15
52.312 +0,91%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 luglio

Seduta sostanzialmente invariata per il Nasdaq Composite, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,05%.

Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.254,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.015,5. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.000,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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