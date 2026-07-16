Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 9:36
10.463 -0,50%
24.899 -0,40%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.409,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.001,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.817,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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