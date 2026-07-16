Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Composto rialzo per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,62%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.409,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.001,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.817,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)