Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 luglio
Seduta negativa per il Nasdaq Composite, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,16%.
Le implicazioni tecniche attuali del Nasdaq Composite mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 25.687. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 26.082. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 25.555,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)