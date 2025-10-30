Francoforte: andamento negativo per Kion

(Teleborsa) - Rosso per Kion
, che sta segnando un calo del 2,79%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, Kion
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)