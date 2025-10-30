Milano 10:06
Francoforte: andamento negativo per Kion

Francoforte: andamento negativo per Kion
(Teleborsa) - Rosso per Kion, che sta segnando un calo del 2,79%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Kion più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, Kion è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 57,42 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,52. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 60,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
