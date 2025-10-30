Milano 14:30
42.943 -0,69%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 14:30
47.441 -0,40%
Londra 14:30
9.703 -0,55%
Francoforte 14:30
24.071 -0,22%

Francoforte: in calo Puma

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Puma
(Teleborsa) - Retrocede Puma, con un ribasso del 3,01%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Puma si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,62 Euro. Prima resistenza a 20,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```