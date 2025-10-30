Francoforte: in calo Puma

(Teleborsa) - Retrocede Puma
, con un ribasso del 3,01%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Puma
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Puma
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 19,62 Euro. Prima resistenza a 20,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)