A Francoforte, forte ascesa per Puma

(Teleborsa) - Protagonista Puma
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,72 Euro. Primo supporto a 22,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)