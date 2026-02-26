Milano 10:18
A Francoforte, forte ascesa per Puma

(Teleborsa) - Protagonista Puma, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Puma rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Puma. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Puma evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 24,72 Euro. Primo supporto a 22,65. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
