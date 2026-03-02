Milano 17:17
46.255 -2,02%
Nasdaq 17:17
24.913 -0,19%
Dow Jones 17:17
48.841 -0,28%
Londra 17:17
10.781 -1,19%
Francoforte 17:16
24.685 -2,37%

Francoforte: Puma in forte discesa

Migliori e peggiori
Francoforte: Puma in forte discesa
(Teleborsa) - Ribasso per Puma, che tratta in perdita del 5,01% sui valori precedenti.

Il trend di Puma mostra un andamento in sintonia con quello del MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Puma è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23,05 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 22,15. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 23,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```