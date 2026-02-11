Francoforte: si concentrano le vendite su Puma

(Teleborsa) - Composto ribasso per Puma
, in flessione del 2,34% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Puma
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 23,29 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 22,84. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 23,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)