Milano 10:09
43.022 -0,51%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:09
9.709 -0,48%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,99 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,99 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```