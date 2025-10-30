Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:25
25.915 -0,79%
Dow Jones 18:25
47.782 +0,32%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 11.615,74 punti, in calo dell'1,18%.
