Redcare Pharmacy N.V, quotazioni in calo a Francoforte
Ribasso scomposto per Redcare Pharmacy N.V, che esibisce una perdita secca del 4,72% sui valori precedenti.
