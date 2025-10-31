Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 19:22
25.869 +0,52%
Dow Jones 19:22
47.555 +0,07%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

Migliori e peggiori
AbbVie in discesa a New York
(Teleborsa) - In forte ribasso la società farmaceutica specializzata nella ricerca, che mostra un -4,62%.

La tendenza ad una settimana di AbbVie è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di AbbVie è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 222,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 214,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 230,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
