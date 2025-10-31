Milano 30-ott
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,89%

Hang Seng a 26.050,08 punti

Indice Hang Seng -0,89% a quota 26.050,08 all'apertura pomeridiana.
