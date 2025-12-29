Milano 13:54
44.490 -0,26%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 13:54
9.863 -0,08%
Francoforte 13:55
24.308 -0,13%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,26%

Hang Seng a 25.887,33 punti

Indice Hang Seng +0,26% a quota 25.887,33 all'apertura pomeridiana.
