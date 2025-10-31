Milano 30-ott
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -1,36%

SSE a 3.961,62 punti

In breve, Finanza
Indice SSE -1,36% a quota 3.961,62 all'apertura pomeridiana.
