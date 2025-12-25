Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 24-dic
25.656 +0,27%
Dow Jones 24-dic
48.731 +0,60%
Londra 24-dic
9.871 0,00%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,83%

SSE a 3.952,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,83%
Indice SSE +0,83% a quota 3.952,5 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```