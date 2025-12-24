Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:21
9.884 -0,05%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,3%

SSE a 3.929,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,3%
Indice SSE +0,3% a quota 3.929,25 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```