Francia, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

Francia, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Francia, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -1% (in linea con le stime degli analisti).

