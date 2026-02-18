Milano 12:12
Regno Unito, Prezzi consumo (MoM) in gennaio

Regno Unito, Prezzi consumo in gennaio su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).

