Milano 17:22
44.389 -4,09%
Nasdaq 17:08
24.523 -1,88%
Dow Jones 17:08
47.922 -2,01%
Londra 17:22
10.461 -2,96%
Francoforte 17:22
23.715 -3,75%

Italia, Prezzi consumo (MoM) in febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (MoM) in febbraio
Italia, Prezzi consumo in febbraio su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +0,3%).

