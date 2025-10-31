Milano 14:07
Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Pressione su Delivery Hero, che tratta con una perdita dell'1,94%.

L'andamento di Delivery Hero nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Delivery Hero, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 21,94 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 22,48. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 21,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
