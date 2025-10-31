Londra: scambi in positivo per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici
, che tratta in utile del 2,08% sui valori precedenti.
Il trend di Smith & Nephew
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Smith & Nephew
restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 14,06 sterline. Il supporto più immediato è stimato a 13,77. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 13,59, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.
