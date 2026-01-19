Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Londra: performance negativa per Smith & Nephew

Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Smith & Nephew
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che passa di mano con un calo del 2,18%.

La tendenza ad una settimana di Smith & Nephew è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 12,3 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 11,98 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Smith & Nephew è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 12,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```