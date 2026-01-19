Londra: performance negativa per Smith & Nephew

produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici

(Teleborsa) - Sottotono il, che passa di mano con un calo del 2,18%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 12,3 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 11,98 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 12,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)