Londra: performance negativa per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici
, che passa di mano con un calo del 2,18%.
La tendenza ad una settimana di Smith & Nephew
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 12,3 sterline a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 11,98 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di Smith & Nephew
è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 12,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)