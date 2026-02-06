Milano 10:11
Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Smith & Nephew
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici, che passa di mano con un calo del 2,98%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smith & Nephew evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Smith & Nephew rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Smith & Nephew classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 12,7 sterline e primo supporto individuato a 12,43. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 12,96.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
