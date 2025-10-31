Madrid: performance negativa per MAPFRE

società spagnola che opera nel mercato assicurativo

Ibex 35

società che opera nel settore delle assicurazioni

indice azionario della Borsa di Madrid

MAPFRE

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo del 2,18%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,057 Euro e primo supporto individuato a 3,867. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,247.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)