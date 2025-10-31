Milano 14:10
Madrid: performance negativa per MAPFRE

(Teleborsa) - Sottotono la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che passa di mano con un calo del 2,18%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della società che opera nel settore delle assicurazioni rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'esame di breve periodo di MAPFRE classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,057 Euro e primo supporto individuato a 3,867. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,247.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
