Milano 15:34
44.624 +0,07%
Nasdaq 15:34
25.477 +0,06%
Dow Jones 15:34
48.277 -0,18%
Londra 15:34
9.869 +0,03%
Francoforte 15:34
24.317 +0,14%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,16%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 17.130,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,16%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un -0,16%, a quota 17.130,7 in apertura.
Condividi
```