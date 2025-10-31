Milano 14:10
Madrid: rosso per Enagas

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società energetica spagnola, con una flessione dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di Enagas è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'utility spagnola. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Enagas evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,96 Euro. Primo supporto a 13,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,64.

