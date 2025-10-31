Madrid: rosso per Enagas

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società energetica spagnola
, con una flessione dell'1,95%.
La tendenza ad una settimana di Enagas
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'utility spagnola
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Enagas
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 13,96 Euro. Primo supporto a 13,73. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 13,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)