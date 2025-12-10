Milano 10:06
43.348 -0,52%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:06
9.652 +0,10%
Francoforte 10:06
24.069 -0,39%

Madrid: giornata depressa per Indra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: giornata depressa per Indra
Sottotono la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che passa di mano con un calo del 2,58%.
Condividi
```