Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:12
25.130 -0,27%
Dow Jones 20:12
48.372 -0,18%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Madrid: risultato positivo per Caixabank

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Caixabank
Seduta vivace oggi per la banca spagnola, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,06%.
Condividi
```