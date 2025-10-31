New York: in perdita CoStar

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,49%.
Lo scenario su base settimanale di CoStar
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di CoStar
evidenzia un declino dei corsi verso area 65,62 USD con prima area di resistenza vista a 68,27. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 64,72.
