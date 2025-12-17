Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: seduta difficile per ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per ASML Holding
Si muove in perdita il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.
Condividi
```