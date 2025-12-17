Milano
17:35
44.099
+0,25%
Nasdaq
22:00
24.648
-1,93%
Dow Jones
22:01
47.886
-0,47%
Londra
17:35
9.774
+0,92%
Francoforte
17:35
23.961
-0,48%
Mercoledì 17 Dicembre 2025, ore 22.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta difficile per ASML Holding
New York: seduta difficile per ASML Holding
Migliori e peggiori
,
In breve
17 dicembre 2025 - 20.00
Si muove in perdita il
produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,12% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: si concentrano le vendite su ASML Holding
New York: amplia il rialzo ASML Holding
New York: in calo ASML Holding
New York: preme sull'acceleratore ASML Holding
Titoli e Indici
Asml Holding Nv Sponsored Adr
-5,85%
Altre notizie
ASML Holding in discesa a New York
New York: seduta difficile per MicroStrategy Incorporated
New York: seduta molto difficile per Workday
New York: seduta molto difficile per Booking Holdings
Wall Street prosegue all'insegna del denaro
Apre in rialzo Wall Street, sale la fiducia su ulteriori tagli dei tassi nel 2026
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto