New York: movimento negativo per Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense
, che presenta una flessione del 2,83%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Broadcom
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 374,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 361,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 386,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)