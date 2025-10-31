Milano 17:35
New York: movimento negativo per Broadcom

(Teleborsa) - Ribasso per la società tech statunitense, che presenta una flessione del 2,83%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Broadcom rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, Broadcom è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 374,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 361,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 386,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
