Milano 17:35
43.175 -0,06%
Nasdaq 19:24
25.877 +0,55%
Dow Jones 19:24
47.565 +0,09%
Londra 17:35
9.717 -0,44%
Francoforte 17:35
23.958 -0,67%

New York: rally per Church & Dwight

Migliori e peggiori, In breve
New York: rally per Church & Dwight
Ottima performance per il produttore di bicarbonato di sodio, che scambia in rialzo del 6,44%.
Condividi
```