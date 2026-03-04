Milano 17:35
45.337 +1,95%
Nasdaq 20:08
25.173 +1,83%
Dow Jones 20:08
48.797 +0,61%
Londra 17:35
10.568 +0,80%
Francoforte 17:35
24.205 +1,74%

New York: in rally Advanced Micro Devices

New York: in rally Advanced Micro Devices
Ottima performance per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che scambia in rialzo del 5,62%.
