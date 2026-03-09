Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:52
24.666 +0,10%
Dow Jones 19:52
47.167 -0,70%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

New York: Dow in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Dow in rally
Grande giornata per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,68%.
Condividi
```