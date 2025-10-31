Milano 17:35
New York: rosso per Keurig Dr Pepper

(Teleborsa) - Rosso per il produttore leader di bevande analcoliche nel Nord America, che sta segnando un calo del 2,67%.

La tendenza ad una settimana di Keurig Dr Pepper è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 27,35 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 26,68. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 26,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
