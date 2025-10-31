Parigi: andamento negativo per AXA

(Teleborsa) - Pressione sul Gruppo assicurativo
, che tratta con una perdita del 2,97%.
Lo scenario su base settimanale di AXA
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico della società finanziaria
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,82 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,72. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,46.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)