Milano 10:20
43.420 +0,50%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 10:20
9.723 -0,38%
Francoforte 10:20
24.044 -0,31%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Campari

Retrocede l'azienda attiva nel settore beverage, con un ribasso dell'1,82%.
