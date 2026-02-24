Milano 14:17
46.545 -0,33%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:17
10.682 -0,02%
Francoforte 14:17
24.959 -0,13%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca MPS

Rosso per l'istituto di Rocca Salimbeni, che sta segnando un calo del 2,41%.
