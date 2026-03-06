Milano 12:59
44.114 -1,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:59
10.347 -0,64%
Francoforte 12:59
23.552 -1,11%

Piazza Affari: in calo Campari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Campari
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore beverage, in flessione dell'1,90% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve della società famosa per il suo bitter alcolico rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,495 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,357. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,633.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
