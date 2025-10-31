Milano 30-ott
PLATINUM del 30/10/2025

PLATINUM del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Rialzo marcato per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in utile dell'1,47% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.629,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1.593,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.665,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
